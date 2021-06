Sit in a Santa Cesarea Terme contro le discese a mare ancora chiuse

LECCE - Un gruppo di manifestanti si è riunito a Santa Cesarea Terme per protestare contro le chiusure delle discese a mare, in particolare per quelle di Mare piccolo, Porto vergine, Fontanelle, Porto vecchio e Porto Miggiano. Quest'ultimo nonostante sia stato dissequestrato da oltre un anno, ancora non è stato messo in sicurezza dal Comune. Bisognerebbe mettere a norma le piazzole di balneazione e la scala di accesso in rada. Armati di microfono, decine di manifestanti hanno fatto sentire la loro voce.