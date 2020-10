«Attraverso il Castello»: tour guidati alla scoperta di uno dei simboli di Lecce

Far conoscere le bellezze del Castello di Lecce, conosciuto come Castello di Carlo V in onore dell'imperatore che nel 1537 ne ordinò l'ampliamento: è questo l'obiettivo del progetto Attraverso il Castello, nato dalla collaborazione tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Taranto e Lecce, e l'Associazione Temporanea di Scopo tra " 34° Fuso APS" e "The Monuments People APS". Il progetto prevede tour guidati, laboratori e visite tematiche, condotti da guide abilitate ed esperti, in sale restaurate e attrezzate con sistemi multimediali ad hoc, alla scoperta dei contenuti storico-artistici del patrimonio.

La Piazza d'Armi, con la Torre Magistra, le scuderie, la Torre Mozza. Le gallerie sotterranee, la sud, lunga 84 metri, e la est, attualmente sottoposta a lavori, che serviva per la raccolta dell'acqua. I camminamenti di Ronda, per difendere il Castello dall'alto. Le prigioni, con i loro simboli. La cappella di Santa Barbara, il Museo della Cartapesta, la cappella di San Francesco: questi gli ambienti che sarà possibile visitare nel corso del tour guidato. Che comincia con una breve docufiction interpretata da Ivano Marescotti e Francesco Pannofino, che nei panni di Giangiacomo Dell'Acaya e Fra' Giustino raccontano le origini del Castello.

E oltre ai tour organizzati il lunedì, il giovedì e il venerdì, alle 11 e alle 16, e il sabato e la domenica alle 10.30 - 12 - 16 - 17.30 - 20.30, saranno molti gli appuntamenti organizzati nell'ambito della rassegna Autunno al Castello, in programma fino al 3 dicembre 2020. Lezioni di yoga sui camminamenti di Ronda, percorsi psicologici, una serata dedicata alla birra, una visita a tema la notte di Halloween e un'altra dedicata a San Martino, un tour in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, e tanto altro ancora. Info e prenotazioni attraversoilcastello@gmail.com - https://www.facebook.com/attraversoilcastello