Sud Salento, slot e scommesse in mano alla Scu: GdF sequestra beni per 3,5 mln

La Guardia di Finanza di Lecce è stata impegnata in una complessa operazione antimafia nel Salento, denominata 'Hydra', in esecuzione di un provvedimento di confisca di un patrimonio di oltre 3,5 milioni di euro riconducibile a 3 fratelli di Racale (Le), ritenuti pericolosi e contigui a clan della Sacra Corona Unita. Finisce così una complessa indagine con un iter giudiziario iniziato con un provvedimento di sequestro e poi impugnato con la temporanea restituzione dei beni. I tre fratelli avevano infatti messo su una società a responsabilità limitata a Melissano (Le), leader nel settore gaming e scommesse, che per schermare i proventi del lucroso business avevano creato appositamente una nuova impresa, formalmente intestata ai dipendenti di un'altra azienda 'di famiglia', già colpita da una misura interdittiva antimafia. I fratelli di Racale massimizzavano i profitti anche grazie alla manipolazione fraudolenta e alla successiva distribuzione di apparecchi elettronici in grado di frodare giocatori e fisco.

I proventi illeciti sono stati utilizzati dai responsabili anche per garantire l'accordo mafioso tra imprenditori e appartenenti alla Scu, che così penetrava in tutti i territori gestiti dai clan: guadagni, assunzioni, regali ai mafiosi, come un anello in occasione delle nozze di una donna appartenente a una famiglia di spicco della Scu gallipolina, elargizioni a fondo perduto per finanziate iniziative imprenditoriali, acquisto di strutture ricettive.

La costituzione della nuova società oggi confiscata sarebbe avvenuta secondo una cessione di quote tra i reali proprietari e il loro prestanome. Vista la sproporzione tra i redditi del titolare effettivo, solo prestanome, e il valore della società, il Tribunale di Lecce ha disposto sequestro e confisca di tutte le quote societarie, dell'intero compendio aziendale, di 1550 slot machine in centro e sud Italia, 3 conti correnti, 22 automezzi, 384mila euro in contanti.