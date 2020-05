Il dottor De Donno, eroe contro il Coronavirus, ringrazia Lequile: «Orgoglioso della cittadinanza onoraria»

LEQUILE - «Sono orgoglioso di essere cittadino onorario lequilese». Il dottor Giuseppe De Donno primario di Pneumologia all’ospedale “Carlo Poma” di Mantova, medico e scienziato in primo piano nella lotta al Covid-19 con la sperimentazione tramite la terapia del plasma iperimmune, ha voluto ringraziare personalmente, con un video pubblicato su Facebook, il sindaco di Lequile Vincenzo Carlà, l’intero consiglio comunale e tutti i cittadini del piccolo centro dell’hinterland leccese per l’offerta della cittadinanza onoraria.

«Ho voluto fare il video - sottolinea il medico mantovano che ha origini salentine - per compartecipare a voi la mia gioia nel ricevere la proposta di cittadinaza onoraria. Un’offerta che accolgo con grande piacere e che aumenta in me l’orgoglio verso la nostra terra: il Salento, e mi riavvicina alla terra natale di mio padre. Nonostante sia scomparso da molti anni il legame con lui è sempre molto forte. Per questo non vedo l’ora di tornare nel Salento: siamo un popolo meraviglioso e di questo ne dobbiamo essere tutti orgogliosi».

Giuseppe De Donno dovrebbe raggiungere Lequile nel prossimo mese di giugno per ricevere il riconoscimento accompagnato dal sindaco di Curtatone, Comune dell’hinterland mantovano di quasi 15mila abitanti, dove risiede.

Nel frattempo la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria dovrà essere approvata dal consiglio comunale.

«A nome della comunità che rappresento - aggiunge quindi il sindaco di Lequile Vincenzo Carlà - ringrazio profondamente il dottor Giuseppe De Donno per il significativo videomessaggio che condivido con tutti i lequilesi, i salentini e gli italiani».

Intanto, il gruppo facebook «io sto con il dott. De Donno» di cui sono promotori una decina di salentini, ieri ha tagliato il significativo traguardo dei 100mila iscritti.