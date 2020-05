Lecce, scoperta shock: aiuti alimentari marchiati Ue abbandonati tra i rifiuti. La video denuncia

LECCE - In un momento in cui c'è chi fatica per poter acquistare cibo durante l'emergenza Covid 19, c'è chi si permette il lusso di gettare tra i rifiuti delle provviste. La scoperta shockante è stata fatta da alcuni volontari dell’associazione E.R. A.A. Ambiente, di Lecce che hanno ripreso la scena, denunciando tutto in un video. Pasta, legumi, biscotti e altri generi di alimenti di prima necessità con marchio Unione Europea e con scadenza 2021 sono stati di abbandono tra i rifiuti ai bordi della strada che collega Lecce a San Cataldo.

Una scoperta macabra che il volontario commenta con sdegno: «Con la pandemia in corso e con la gente che non può sfamarsi, la roba viene buttata. Siamo arrivati a questo: è una vergogna».