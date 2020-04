La Pizzica nella piazza deserta di Lecce: così si esorcizza il Coronavirus

LECCE - Ecco come a Lecce si esorcizza il Coronavirus: una ballerina attraverso la Pizzica, il ballo arcaico salentino, danza in una piazza Sant'Oronzo completamente deserta. Un modo per guarire da un dolore, se si pensa alla metafora del morso della tarantola, attraverso la danza e il divertimento.

Eccola che con un meraviglioso vestito nero ha raggiunto a passo di Pizzica il mosaico della famosa Lupa di Lecce, simbolo della città, e lì si è data ad una danza sfrenata e liberatoria.

La scena è stata ripresa dal filmaker pugliese Roberto Leone, che ha pubblicato su YouTube il video “D’Incanto la Pizzica”:

«Venerdì 17 Aprile 2020, mi trovavo per le strade di Lecce a girare un documentario per la regione Puglia e il FAI, regolarmente autorizzato dalla Questura di Lecce. Intorno alle 19:00 da Piazza Sant’Oronzo proveniva una splendida melodia Salentina che rompeva improvvisamente un silenzio”, scrive. E il meraviglioso risultato è questo qui». Le immagini hanno fatto il giro del web.