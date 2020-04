«Novoli Suona», l'augurio di Pasqua in musica dal paese della Fòcara

Dal paese della Fòcara, musica per sentirsi vivi e augurare Buona Pasqua a tutta la Comunità. “Novoli Suona” è un progetto artistico che nasce nell'ambito del comune salentino, ideato da Simone Quarta, Mirko Piro e Francesco Politi (questi ultimi autori anche della produzione tecnica), che ha coinvolto oltre 30 artisti novolesi di varie generazioni, cimentati in una originale interpretazione del brano “Il mio canto libero” di Lucio Battisti.

Il progetto ha visto coinvolti batteristi, chitarristi, bassisti, tastieristi, cantanti, un coro di bambini e adolescenti, ma anche professionisti del settore che hanno donato gratuitamente la loro opera per la realizzazione di un complesso lavoro tecnico, realizzato in poco più di 48 ore nonostante le tante difficoltà per le limitazioni dell'emergenza sanitaria. Il brano, è un regalo pasquale nato dal cuore degli artisti coinvolti che lo hanno voluto dedicare ai loro concittadini e all’Italia, in uno dei momenti storici più difficili dal dopoguerra ad oggi.

Più di 120 le tracce audio registrate con mezzi non sempre professionali ma lavorate e missate con un grande pazienza sotto la direzione di Francesco Politi e Mirko Piro. Ecco l'elenco degli artisti coinvolti: Alex Semprevivo, Costantino Vetrugno, Raffaele Fina e Mirko Piro sono alla batteria; Pierluigi Cuna alle percussioni, al basso Andrea Elia, Pierluigi Milli, Lorenzo D’agostino, Marco Bruno e Davide Polimena. Le chitarre, classiche, acustiche ed elettriche, portano la firma di Claudio Stomaci, Emmanuele Greco, Simone Quarta, Roberto Quarta, Giovanni Enrico, Tommaso D’Agostino, Alberto Ruggio, Marco Sozzo e Benedetta Quarta; al pianoforte, tastiere, organo e fisarmonica ci sono Dalila Arnesano, Mattia Vetrugno, Chiara De Luca ed Ernesto Seclì. Per chiudere, le voci sono di Simone Quarta, Giorgio Martina, Cosimo Ricciato, Mario Seclì, Gianmarco Mazzotta, Luca Mazzotta, Benedetta Metrangolo, Ludovica De Tommasi, Riccardo Roma e Maria Mazzotta.

«È stato un grande lavoro di squadra, motivante per tutti coloro che hanno contribuito - sottolineano gli ideatori - È un'idea nata in questi giorni di lockdown, ma che la passione per la musica ha letteralmente stravolto, coinvolgendo tanti amici. Certo – continuano – è stato un lavoro complesso, dal punto di vista tecnico sia per l'impossibilità di utilizzare strumentazioni professionali per la registrazione, sia per il lavoro di pulizia e montaggio delle tracce. Così come il fatto di lavorare a distanza, ognuno dalla propria abitazione, ma sicuramente questi aspetti hanno reso bellissima e indimenticabile questa esperienza. Un ringraziamento a tutti coloro che gratuitamente e per la propria comunità hanno messo a disposizione la propria voce, la propria performance e il proprio tempo, anche a chi ha coordinato gli aspetti organizzativi e logistici, così come grafici e videomaker, assistenti, enti e forze di polizia che ci hanno autorizzato a svolgere questo lavoro».