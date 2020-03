Lecce, inno d'Italia e sirene spiegate: le forze dell'ordine davanti all'ospedale ringraziano i medici

Nella serata di oggi, 29 marzo, personale dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Locale di Lecce e della Guardia di Finanza hanno reso omaggio davanti all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce ai medici ed al personale paramedico impegnati in prima linea nella lotta al nuovo Coronavirus.

Gli equipaggi hanno composto uno schieramento interforze per rendere formale saluto al personale sanitario che per pochi secondi ha lasciato le corsie e ha potuto raccogliere l’omaggio tributato a tutti coloro che stanno combattendo senza sosta per prestare la dovuta assistenza ai malati.

Al termine, le pattuglie hanno ripreso il proprio servizio di controllo per garantire l’attuazione delle misure volte a fronteggiare il diffondersi del COVID-19 così come il personale sanitario è tornato al fianco dei pazienti, con la speranza che anche la cittadinanza si senta direttamente coinvolta in questo fondamentale gioco di squadra per vincere la battaglia che il nostro Paese sta combattendo, il cui esito dipenderà dall’impegno con cui i camici bianchi sapranno prestare le cure necessarie, le divise garantire soccorso e sicurezza e il rispetto delle regole ed i singoli cittadini attenersi ai sacrifici necessari in questo difficile momento.