Diventare avvocato nel 2021: ecco come cambia l'esame al tempo del Covid

BARI - Dopo il via libera definitivo della Camera con 383 voti a favore è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge sulle modalità di svolgimento dell’esame per l’abilitazione di avvocato durante l’emergenza Covid-19 in Italia. Il provvedimento è stato firmato dal ministro della Giustizia Marta Cartabia. Una vera e propria rivoluzione che può provocare nei candidati preoccupazione e incertezza. Il testo introduce infatti una disciplina speciale per la prossima sessione di esami di abilitazione alla professione forense. Modifiche che vanno incontro alle esigenze dettate dalla pandemia con entrambe le prove svolte in forma orale: la prima in presenza e la seconda con presenza solo facoltativa. Lo svolgimento della prima prova orale per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per la sessione 2020 avrà inizio a decorrere dal prossimo 20 maggio. La seconda prova orale invece si terrà a non meno di 30 giorni di distanza dalla prima e deve durare non meno di 45 minuti e non più di 60 per ciascun candidato e sarà sostenuta davanti alla sottocommissione del distretto della propria Corte d’appello.

Le materie saranno cinque: 1 tra diritto civile e diritto penale, 1 tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e 3 fra diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico. Nel caso di scelta del diritto amministrativo nella prima prova orale, la seconda prova ha per oggetto il diritto civile e il diritto penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico.

Abbiamo chiesto delucidazioni in merito all'avvocato Ninni Giancaspro, consigliere dell'ordine degli Avvocati di Bari e addetto alla pratica forense. Ecco il vademecum e i consigli per affrontare al meglio le prove.