METEO - Maltempo e freddo: neve in Molise, Vesuvio e Potentino VIDEO

MALTEMPO - Dopo breve tregua torna la neve in Molise. Temperature rigide in Campania e Vesuvio imbiancato. Nevica anche nel Potentino. Meteo: torna il freddo per almeno una settimana.

Maltempo: dopo breve tregua torna la neve in Molise - Dopo una breve tregua una nuova ondata di maltempo sta interessando il Molise. Dalla scorsa notte nevica anche a quote collinari. Al momento non si registrano particolari disagi nei centri abitati interessati dalle nevicate e dove la circolazione è regolare. Da ore sono in azione i mezzi spartineve e spargisale. Qualche difficoltà per gli automobilisti sulle strade di montagna dove le precipitazioni sono più abbondanti. Stamattina i sindaci di alcuni piccoli Comuni hanno disposto la sospensione delle lezioni. Alle porte di Bonefro una frana sulla strada provinciale ha causato il crollo di un muro di sostegno. Allagamenti vengono invece segnalati a Petacciato, in basso Molise (video Facebook).

Maltempo: freddo in Campania, neve sul Vesuvio - Calo delle temperature e neve sul Vesuvio. La Campania si è svegliata così, con un netto colpo di coda dell’Inverno. La neve ha ricoperto anche aree interne del Salernitano, come la zona del Vallo di Diano, e montagne imbiancate in Costiera Amalfitana, come a Tramonti dove il Comune informa che a seguito di una bufera di neve sul Valico di Chiunzi ci si sta coordinando per spargere sale e ripristinare la mobilità.

Maltempo: neve nel Potentino - Nel Potentino sta nevicando da alcune ore, ma finora non sono stati segnalati particolari disagi. Seppur un po' rallentata, la circolazione è regolare su tutte le principali strade della provincia. E a «causa delle forti nevicate nella zone del Vulture, è stata rinviata a data da stabilire - è specificato in un comunicato diffuso dall’ufficio stampa della Giunta regionale lucana - la cerimonia finale del Premio Olivarum prevista per oggi alle 10 a Melfi (Potenza) nel palazzo vescovile».

Meteo, torna il freddo per almeno una settimana - Torna il freddo per almeno una settimana, con un colpo di coda dell’inverno che porterà le temperature fino a 8 o 10 gradi sotto la media stagionale, soprattutto nel Centro-Nord e sulla fascia adriatica, con un picco a metà settimana. Lo indicano le previsioni del sito www.ilmeteo.it.

L’irrigidimento della temperatura si deve al fatto che l'alta pressione delle Azzorre si sta spingendo verso la Scandinavia, unendosi all’anticiclone russo-siberiano, mentre i venti si dispongono a tutte le quote da Est-Nord-Est, allargando un corridoio esteso dall’Alto Adriatico fino alla Siberia. Per il meteorologo Mattia Gussoni, del sito www.ilmeteo.it, dalle prossime ore e fino almeno a metà della prossima settimana le temperature scenderanno lentamente e potremo avere più episodi di neve sul Centro-Sud, soprattutto sul versante adriatico.

Nel primo fine settimana di marzo di prevedono quindi vento e neve lungo l’Adriatico, dalle Marche alla Basilicata, fino alla Campania orientale; a Nord e sul versante tirrenico venti freddi settentrionali tra Toscana e Lazio.

Nel dettaglio: Sabato 5: a Nord poco nuvoloso; al Centro maltempo sulle zone Adriatiche con neve a quota 300 metri; al Sud maltempo con piogge e nevicate oltre i 300 metri. Domenica 6: a Nord: poco nuvoloso; al Centro poco nuvoloso sul versante tirrenico, qualche addensamento sul versante adriatico con nevischio fino a quota 400 metri; a Sud ancora nuvoloso, nevicate solate oltre i 600 metri. Lunedì 7: a Nord: sereno; al Centro poco nuvoloso sul versante tirrenico, qualche addensamento altrove, possibili deboli nevicate sull'Appennino; a Sud nuvolosità variabile con nubi sull'Appennino, locali nevicate.