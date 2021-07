UDINE - Fagagna, incendio ferramenta in Friuli VIDEO

UDINE - Un vasto incendio è divampato stamani nel capannone di una ferramenta a Fagagna (Udine) in Friuli. Nessuna persona è rimasta ferita nel rogo. La ferramenta osservava oggi la giornata di chiusura settimanale. L'incendio ha provocato ingenti danni, distruggendo diversi prodotti di vario materiale. Dal capannone in fiamme si è alzata una densa e alta colonna di fumo nero visibile anche a distanza. Le cause del rogo sono al vaglio dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Udine intervenuti sul posto in forze per domare le fiamme (Ansa - video Facebook).