Elisabetta Canalis, Frecce Tricolori sopra la mia Milano VIDEO

Elisabetta Canalis pubblica il video delle Frecce Tricolori che passano sopra piazza del Duomo e la cattedrale di Milano: «Le Frecce Tricolori sopra la mia bella Milano, come avrei voluto essere lì anche io per vederle W L’ Italia sempre IT @aeronautica.militare».

Le Frecce Tricolori hanno sorvolato questa mattina Milano, lunedì 25 maggio 2020, passando sopra piazza del Duomo e la cattedrale simbolo della città. Centinaia di persone erano presenti in piazza e hanno salutato i due passaggi delle pattuglie acrobatiche dell’aeronautica militare con un lungo applauso.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, con il prefetto della città, Renato Saccone, hanno assistito all’esibizione dalle terrazze del Duomo. Le Frecce hanno omaggiato la Lombardia, la regione più colpita dall’emergenza Covid, anche con un passaggio sopra Codogno dove è iniziata l’epidemia lo scorso febbraio. Inizia così il sorvolo da parte delle Frecce tricolori di tutte le regioni d’Italia, che si chiuderà a Roma il 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica.