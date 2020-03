Tullio Solenghi dalla rabbia alla Pietas vittime Coronavirus

COVID-19 - Ecco i due video postati ieri e oggi da Tullio Solenghi: nel primo l'ormai virale attacco alla Germania per il no agli Eurobond e nel secondo la commovente dedica alle vittime del Coronavirus.

Nel video pubblicato ieri, sabato 28 marzo 2020, Tullio Solenghi sfoga la sua rabbia così: «Oggi non voglio essere ironico. Sono incazzato e basta. Ieri sera l’Eurogruppo non è riuscito a varare gli Eurobond. Un prestito garantito da tutti i paesi della comunità europea. Hanno detto "no" paesi del nord e dell’est Europa. E anche i tedeschi. Vorrei ricordare come i Tedeschi hanno inciso negli ultimi 100 anni di storia. Hanno provocato la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, sterminato 6milioni di ebrei nelle camere a gas e ancora oggi hanno un'arroganza spietata, ancora oggi si sentono superiori. Se poi il paziente zero fosse davvero tedesco, i cogl... ti girano ancora di più. Vorrei ricordare ai tedeschi che se dopo la seconda guerra mondiale la comunità internazionale avesse ragionato con la loro arroganza, facendo risarcire loro tutti i danni di guerra, adesso vivrebbero nelle bidonville. Noi italiani saremo dei cialtroni ma empatici. Grazie a Dio siamo italiani» (video Instagram - @tullio_solenghi).

Nel video pubblicato oggi, domenica 29 marzo 2020, Tullio Solenghi racconta: «Oggi la mia ironia vorrei che cedesse il posto alla Pietas per le vittime di questo maledetto Coronavirus. Ormai c'è l'abitudine di dire che erano affetti da altre patologie e per la maggior parte ultraottantenni, come se si trattasse di morti minori e con meno importanza. E invece no. Sono morti in solitudine. E poi ci sono loro, ormai quasi 52, 53, e sono gli infermieri, i medici, gli anestesisti che non hanno esitato nel sacrificare la propria vita per salvare quella degli altri: io li considero degli eroi, li considero degli odierni Santi laici. Ho il timore che ci dimenticheremo dei loro nomi e allora vi propongo una cosa: di stilare un nuovo calendario dove ogni giorno mettiamo un nome, il nome di questi Santi laici a fianco dei Santi tradizionali» (video Instagram - @tulliosolenghiofficial).