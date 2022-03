Puglia, Consiglio dà ok alla nascita dell'ente Costa Ripagnola

BARI - Con un emendamento presentato dal consigliere regionale Fabiano Amati (Pd) è stata approvata una norma per la costituzione dell’ente di gestione del parco regionale «Costa Ripagnola», tra Polignano a Mare e Monopoli, nel Barese, e la nomina del Commissario ad acta. Prevista anche una figura istituzionale che «eserciti le funzioni spettanti all’ente di gestione, consistenti anche nell’emissione del parere preventivo ed obbligatorio al rilascio di titoli edilizi o autorizzazioni». Amati ha spiegato che tale esigenza si è resa necessaria in quanto ad oggi i due Comuni coinvolti non avrebbero adempiuto a quanto previsto dalla legge istitutiva del Parco relativamente alla nomina del commissario ad acta né di altra figura istituzionale».