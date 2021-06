Pnrr, Zes: la grande sfida della ripartenza

Bari - La ripartenza possibile grazie ai fondi del Pnrr e al coraggio che riusciremo a mettere in questa sfida. Piegati dall'emergenza sanitaria ma pronti a ripartire, anche grazie alla risorse in arrivo con il Piano nazionale di resilienza e ripartenza. Ne abbiamo parlato con Paola De Micheli, la parlamentare del Pd già ministro delle Infrastrutture del Governo Conte. «Occorre introdurre degli elementi di protezione per le piccole e medie imprese, per il rispetto dei contratti di lavoro e per la garanzia che il lavoro sia buono e ben retribuito - dice tra l'altro De Micheli - in questo modo la ripartenza sarà per tutti e non per pochi».

Ospite della redazione della Gazzetta, Paola De Micheli, con il segretario regionale del Pd Marco Lacarra, ha incontrato il direttore Michele Partipilo e l'editore Vito Ladisa. Si è parlato del Mezzogiorno, delle zone d'ombra e di luce, delle occasioni possibili per il rilancio dell'economia del territorio. Non ultimo, il tema delle Zes, le Zone economiche speciali, uno strumento utilissimo, ora snellito a livello normativo, che in un'area strategica come la zona industriale barese potrebbe determinare il definitivo cambio di passo per l'intera Puglia. Un processo complesso da seguire passo dopo passo. «Intanto che si realizzano questi investimenti - la strategia dell'ex ministro - dobbiamo immaginare quale politica industriale affiancare per poter rendere questi investimenti uno strumento di attrattività di nuove imprese».