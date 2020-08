Giornali gratis su Telegram: perquisizioni GdF in Puglia, Campania, Marche e Lazio

La Guardia di Finanza di Bari ha eseguito perquisizioni in Puglia, Campania, Marche e Lazio, nei confronti di alcuni soggetti risultati coinvolti nella diffusione illecita di giornali, riviste ed e-book attraverso canali e gruppi Telegram.

L’attività costituisce lo sviluppo delle indagini relative all'operazione CHEGUAIO! avviata lo scorso mese di aprile e che hanno finora consentito il sequestro di più di 300 canali Telegram.

Sebbene Telegram tuteli l’anonimato dei propri utenti, gli investigatori sono stati in grado di identificare 8 soggetti, tutti di nazionalità italiana, risultati coinvolti nella distribuzione illecita di copie digitali di quotidiani, riviste ed e-book. L’operazione è, tuttora, in corso ed è volta allo smantellamento di una delle principali modalità di distribuzione illecita dei contenuti sulle reti telematiche e, in particolare, sulla piattaforma di messaggistica istantanea Telegram, ultima frontiera della pirateria multimediale. L’attività investigativa si è sviluppata con la collaborazione della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG).