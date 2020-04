«L'immunità di gregge», Checco Zalone 'canta' la pandemia con un tributo a Modugno

«Una canzone per voi, due note in allegria. Mai come in questo periodo bisogna evitare di dire mai come in questo periodo». Con questo messaggio sui social Checco Zalone ha presentato il suo ultimo 'singolo': «L'immunità di gregge», accompagnato da un video esilarante con un omaggio a Domenico Modugno. In pochi minuti la canzone ha già fatto il giro del web. E se è arrivato a dire la sua anche lui, c'è da riflettere...