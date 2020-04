Caro prezzi nei market per frutta e verdura, abusi su mascherine e gel: blitz della Gdf, multe e sequestri

La Guardia di Finanza di Bari ha eseguito controlli a tappeto in 28 comuni del Barese e della Bat (Adelfia, Altamura, Andria, Bari, Barletta, Bisceglie, Bitonto, Canosa di Puglia, Capurso, Conversano, Corato, Gioia del Colle, Giovinazzo, Gravina in

Puglia, Locorotondo, Minervino Murge, Modugno, Molfetta, Monopoli, Noci, Palo del Colle, Polignano a Mare, Putignano, Santeramo in Colle, Terlizzi, Triggiano, Turi e Valenzano) per accertare rialzi ingiustificati dei prezzi e altre pratiche commerciali illecite correlati all'emergenza Coronavirus, e hanno sequestrato in tutto 12mila prodotti. I controlli hanno interessato supermercati, panetterie, commercio all’ingrosso/al dettaglio di prodotti ortofrutticoli, ferramenta, commercio al dettaglio di articoli medicali ed ortopedici, commercio al dettaglio di prodotti per la casa, commercio al dettaglio di saponi e detersivi, commercio al dettaglio di articoli di profumeria, commercio al dettaglio parti e accessori di autoveicoli, farmacie e parafarmacie.

I prodotti sequestrati avevano un valore complessivo di mercato pari a 25mila euro. Due persone ritenute responsabili di pratiche commerciali illecite e fraudolente sono state denunciate, e 17 titolari di imprese sono stati segnalati per non avere

rispettato la normativa in materia di sicurezza dei prodotti e di disciplina dei prezzi. In particolare sono state sottoposte a sequestro amministrativo oltre 8.000 mascherine di varie tipologie (filtranti, chirurgiche e FFPP 2) prive delle necessarie indicazioni (19mila euro di valore), e rischiano sanzioni fino a 25mila euro. Inoltre, all’interno di due negozi di prodotti non alimentari, a Bari, sono state sottoposte a sequestro penale 3500 mascherine filtranti riportanti indebitamente il marchio

CE, 230 confezioni di salviette igienizzanti per le mani commercializzate illecitamente come prodotti con azione sanificante; il tutto per un valore commerciale di circa 6000 euro. I due rappresentanti legali, cittadini di nazionalità cinese, sono stati

denunciati per vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di frode in commercio e di truffa aggravata dalla minorata difesa.