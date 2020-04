Bari, caro spesa in tempi di Coronavirus: prezzi alle stelle. Un chilo di rape pulite: 20 euro.

Venti euro un chilo di cime di rape pulite. Se non si tratta di oro poco ci manca. Questo è uno dei prezzi che impazzano in questi ultimi giorni in alcuni supermercati della provincia di Bari alimentando un vero e proprio fenomeno del caro spesa che rischia di aggravarsi sul bilancio delle famiglie: questo scontrino riguarda una consegna eseguita da un supermercato del centro di Bari e ci è stato consegnato da un lettore che ha appreso di questa nostra iniziativa.

Al di là di tale episodio - che può rientrare nella libera capacità economica di un rivenditore di fissare il, prezzo visto che nessuno obbliga ad acquistarlo - quel che sta emergendo in queste settimane è una inspiegabile impennata dei prezzi di frutta, verdure, ortaggi e alcuni generi alimentari che le famiglie acquistano nei supermercati e nei negozi di generi alimentari, una delle categoria che stanno continuando a lavorare (e consolidare i loro fatturati).

Sta di fatto che zucchine, peperoni, pomodori, arance, per non parlare di ortaggi stanno toccando prezzi poco gestibili da gran parte della popolazione: tutto ciò, è bene dirlo, accade in un momento storico in cui i portafogli delle famiglie si assottigliano

Per capire cosa sta accadendo e se qualcuno ci sta marciando sopra, Nicola Pepe, capo servizio della Redazione on line de La Gazzetta del Mezzogiorno, intervista, nella rubrica #diciamolatutta in diretta live dalle 19.15 sulla pagina Facebook de La Gazzetta del Mezzogiorno (e sul nostro sito), alcuni protagonisti della filiera: il presidente della Coldiretti Puglia, Savino Muraglia; il rappresentante dell’Assogrossisti Bari, Giovanni Calabrese; e l’amministratore del gruppo Gm supermercati e Rosso Tono Super gourmet, Jerry Marino. Chi vorrà, potrà partecipare formulando alcune domande in diretta.