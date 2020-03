Coronavirus in Puglia, come leggere i dati? Ce li spiega un matematico: rivedi la diretta

BARI - L'emergenza Coronavirus ci fa confrontare ogni giorno con i numeri: decessi, contagi, guarigioni. Sono solo alcuni aspetti dei dati che con la pandemia in corso ci vengono giornalmente snocciolati. In Puglia per esempio questi dati hanno un certo tipo di andamento: giorni di picco, giorni di calo o trend stabile. Ormai sono termini un po' complessi che però fanno parte della nostra quotidianità. Ma come fare a capirli a pieno? Ce lo spiega, in diretta sulla nostra pagina Facebook, il fisico Paolo Da Pelo, con un dottorato di ricerca in Matematica nel settore Probabilità e Statistica. Insegnate di matematica al Liceo Amaldi di Bitetto, analizza i bollettini diffusi dalla Regione Puglia non da un punto di vista epidemiologico, ma statistico per fare chiarezza sull'effettivo andamento della curva dei contagi nella nostra regione.