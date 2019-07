Molfetta, abbandonano i rifiuti per strada: incastrati dalle telecamere

BARI - Scaricavano i rifiuti e si allontanavano senza sapere che in quell'area erano state disseminate delle telecamere. Apparecchiature che hanno permesso di identificare gli incivili. La Guardia Costiera, a conclusione di un'indagine, ha denunciato 3 persone ed elevato 5 sanzioni.

Il tratto di litorale del Comune di Molfetta, compreso tra cala San Giacomo e Torre Calderina, oggi è considerato da qualcuno come una vera e propria discarica a cielo aperto.

Si tratta di rifiuti abbandonati davvero ingombranti, resti di mobilio, materiale di risulta di lavori edili, tra cui distese di pannelli in lana di vetro, scarti di vernici e solventi, rifiuti plastici in gran quantità, tra cui molte cassette di polistirolo, bottiglie di vetro accumulate, manufatti in eternit, parti di carrozzeria e paraurti di autovetture, pneumatici, televisori ed altre apparecchiature elettriche, sacchetti pieni di materiale indifferenziato, ma anche di carta, resti carbonizzati di falò.

Oltre a deturpare il paesaggio, i rifiuti abbandonati rappresentano nello stesso tempo anche un serio e concreto pericolo per l'ambiente marino e costiero, essendo in prossimità, se non addirittura a diretto contatto con il mare, la cui tutela è tra i principali compiti istituzionali affidati alla Guardia Costiera.