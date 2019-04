Abusivismo commerciale: GdF sequestra in Puglia 3,4 milioni di prodotti contraffatti

Oltre 3,4 milioni di articoli sequestrati e 60 persone denunciate: sono i risultati dei controlli compiuti in due giorni in Puglia dalla Guardia di Finanza per prevenire e reprimere il fenomeno della contraffazione e dell’abusivismo commerciale.

Il sequestro più ingente in una società del nord Barese che vende all’ingrosso prodotti vari (apparecchiature elettroniche, giocattoli, oggettistica e casalinghi), presso la quale sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e penale oltre 3 milioni di articoli, risultati pericolosi per la salute dei consumatori in quanto privi delle certificazioni previste dalla legge.