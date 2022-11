Fiumi di droga tra San Nicandro e Poggio Imperiale: 7 arresti, uno anche a Rimini

FOGGIA - La polizia alle prime luci dell’alba ha dato esecuzione a 7 ordinanze di custodia cautelare, 4 in carcere e 3 agli arresti domiciliari, nei confronti di altrettanti soggetti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, emesse nei comuni di San Nicandro Garganico e Poggio Imperiale. Una delle ordinanze di custodia cautelare è stata eseguita a Rimini.



Le indagini, avviate nella seconda metà del 2021, sono scaturite da un’attività di investigazione articolata, anche se non facile per la distanza dei luoghi di spaccio e per gli strategemmi ideati dagli spacciatori per eludere i controlli. A San Nicandro Garganico erano presenti costantemente persone con il compito di vedette, e nelle piazze di spaccio la presenza di persone forestiere era notata con una certa facilità. L'operazione è stata strettamente collegata con un'altra, che pochi giorni fa aveva disarticolato un gruppo criminale che spacciava tra San Nicandro e Apricena, e nel corso della quale erano stati arrestati in otto. Nel corso della prima operazione era stato acclarato che alcuni dei presunti autori erano soliti frequentare un locale privato di San Nicandro Garganico, dove sarebbero avvenute le cessioni di sostanza stupefacente.