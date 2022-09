Foggia, tutto è pronto all'aeroporto Gino Lisa: dal 30 settembre via ai voli

Mancano davvero una manciata di ore all'esordio ufficiale dell'aeroporto Gino Lisa di Foggia. Sono due gli aerei parcheggiati nel piazzale di sosta dello scalo dauno, appartenenti alla flotta Lumiwings, e tutto è pronto per la partenza dei voli regolari da e per Milano, a partire dal 30 settembre. Ecco come si sta preparando lo scalo.