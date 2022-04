Foggia in Marcia per la Pace: la 10^ edizione dell'appuntamento dalla Comunità Emmaus all'Aeroporto di Amendola

FOGGIA - «Puglia: in cielo arcobaleni, non bombe!», questo il claim con cui il Coordinamento Capitanata per la Pace, nato da circa un mese, ha promosso la 10^ edizione della Marcia della Pace dalla Comunità Emmaus all'Aeroporto Militare di Amendola, tradizionale appuntamento del pacifismo nel nostro territorio. «Alla gran parte della classe politica nazionale ed europea, incapace di ipotizzare un’alternativa, diciamo che noi amanti della pace non ci stiamo, non accettiamo l’osceno equilibrio del terrore e ci opponiamo alla nefasta ripetizione delle logiche belliche. Se non ora, quando? Il momento è adesso!», questo l'accorato messaggio che diffondono gli organizzatori.