Lucera, l'ospedale Lastaria avrà reparto Oncologia

Sarà attivo a breve all’ospedale Lastaria di Lucera (Foggia), nosocomio afferente al Policlinico Riuniti di Foggia, il nuovo reparto di Oncologia. Il reparto avrà 10 posti letto e un’implementazione della dotazione organica di tre oncologi, per un totale di cinque, per i quali è stata già completata la procedura di assunzione. «L'attivazione del reparto di Oncologia al Lastaria di Lucera è una novità assoluta di grande interesse - dichiara il Commissario Straordinario del Policlinico Riuniti di Foggia Vitangelo Dattoli - insieme al potenziamento di tutti gli altri servizi siamo vicini al perfezionamento dell’assetto finale previsto con l'avvio delle procedure per la riapertura del Pronto Soccorso, compatibilmente con il dato epidemiologico».