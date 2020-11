Cerignola, in casa ha due pistole abusive: arrestato

Il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola (Fg) ha arrestato F.A., 46enne incensurato, per detenzione illegale di arma clandestina e relative munizioni e detenzione abusiva di arma comune da sparo.



In particolare, gli Agenti si recavano presso l’abitazione di F.A. per effettuare un controllo dell’arma legalmente detenuta dallo stesso. Giunti all’interno dell’abitazione e constatato che vi erano segni inequivocabili di uso di sostanza stupefacente, gli agenti hanno iniziato una perquisizione, e nella camera da letto dell’uomo hanno trovato due pistole: una nuovissima cal.9x21 con matricola abrasa, più 13 cartucce dello stesso calibro, e una pistola cal.7.65 risalente all’anno 1942 con relativo numero di matricola, che non risultava né censita nella Banca Dati delle Forze dell’Ordine né da ricercare. L'uomo si trova in carcere.