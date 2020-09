Giorgia Meloni a Foggia presenta Fitto: «Puglia punta allo sviluppo»

«Abbiamo corso in lungo e in largo per la Puglia per raccontare un altro modello di sviluppo che guardi alle infrastrutture, al sostegno delle imprese e al lavoro che rifiuta la logica del reddito di cittadinanza, che rifiuta la logica dei cittadini servi della politica e che investa sulla libertà. Ma che rifiuta anche istituzioni utilizzate per sistemare amici degli amici o per strapagare finti tecnici che poi vengono utilizzati per fare la campagna elettorale». Lo ha sostenuto Giorgia Meloni, a Foggia per partecipare ad una serie di incontri politici per le elezioni regionali.

«Questo è il modello che in Puglia si è visto negli scorsi anni con la sinistra; noi con Raffaele Fitto e con Fratelli d’Italia vogliamo immaginare una Puglia libera dalla politica, libera di competere ad armi pari, libera di misurare il suo valore», ha concluso.

(video Maizzi)