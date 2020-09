Foggia, Cesa (Udc) e Maria Fida Moro: «Forte sostegno a Fitto»

FOGGIA - Tour in Puglia della senatrice Maria Fida Moro. Questa mattina il segretario nazionale dell’UDC, Lorenzo Cesa e la senatrice Maria Fida Moro hanno incontrato i dirigenti ed i candidati dell’UDC alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale presso la sala Rosa del Palazzetto dell’Arte di Via Galliani-Foggia. La senatrice si è soffermata un attimo all'esterno con i giornalisti.

«La democrazia Cristiana faceva bene, il Partito Comunista vero faceva bene, il Partito Socialista vero faceva bene e sarebbe ora di aver un baricentro, altrimenti l’Italia rotolerà fuori dalla strada». Lo ha detto la figlia di Aldo Moro, Maria Fida.

Alla domanda dei cronisti sulla competizione elettorale in Puglia, Moro ha replicato: «La Puglia è sempre un posto difficile ma spero che scelga le sue radici migliori. Con Fitto (candidato presidente del centrodestra) ho parlato al telefono una sola volta nella vita, ed è stato veramente molto gentile con me, quando era appena approdato alla politica». «Invece - ha concluso - Emiliano mi ha invitato a un colloquio e, due anni dopo, non me lo aveva ancora fatto. Gliel'ho mandato a dire da tutti ma è stato inutile. Questa è la differenza tra Fitto e Emiliano».

CESA: «FORTE SOSTEGNO A FITTO» - «Penso che ci sia bisogno di un partito di centro forte, un partito del buonsenso che rimetta al centro della politica la concretezza che non c'è stata anche negli ultimi atti di gestione di Emiliano».

Lo ha detto il segretario nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa parlando delle elezioni regionali in Puglia. «Sostegno forte a Raffaele Fitto (candidato governatore della Puglia per il centrodestra) che conosco da quando era ragazzo e ha queste qualità: concretezza, serietà, responsabilità, buonsenso, sono caratteristiche necessarie soprattutto in questo momento». «Raffaele - ha concluso - saprà dove mettere le mani, sin da subito, sia dal 22 quando avrà in mano la guida di questa regione e noi gli saremo accanto».