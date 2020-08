FestAmbiente 2020, a Monte Sant’Angelo ecco il one man show di Luca Pugliese

Prende il via la FestambienteSud 2020, edizione dell'era Covid-19, ridotta nel numero degli eventi e limitata negli accessi, ma ancora più convinta a lanciare la riflessione sul futuro che ci aspetta dopo la crisi pandemica.

Dopo l’anteprima già celebrata nell’Abbazia di Pulsano ecco le tre giornate, dal 20 al 22 agosto, con eventi a Monte Sant’Angelo, Foresta Umbra e Vieste: concerti, passeggiate, summer school in una edizione limitata dalle regole antipandemia.

Un FestambienteSud in limited edition quest’anno, dal titolo “Il nostro futuro” «Perché la crisi Covid c’interroga sul passato, sulle scelte che hanno prodotto un sistema globale fragile, insostenibile e incapace di futuro – spiega Franco Salcuni, direttore del festival -. Per noi la sostenibilità, la cultura, la natura e la comunità sono i punti di partenza per ripensare qualsiasi futuro possibile, che deve essere diverso dal passato e non può essere altro che innovazione». Due giorni a Monte Sant'Angelo e una chiusura in Foresta Umbra. Tre concerti, una summer school e una passeggiata filosofico musicale tra i faggi della Foresta Umbra. Annullato per motivi di sicurezza sanitaria, invece il previsto concerto in solo di Chiara Civello su Vieste.

L'evento si apre a Monte Sant’Angelo con un doppio appuntamento musicale: La Liturgia delle Parole del Furano Saxophone Quartet, in debutto nella Tomba di Rotari, cui segue nella scalinata di via Maraldo il one man show dell’artista irpino Luca Pugliese.

Domani invece, 21 agosto, sempre a Monte Sant’Angelo un inedito incontro musicale tra “la più brasiliana delle artiste italiane”, Chiara Civello, il sassofonista argentino Javier Girotto e il pianista pugliese Mirko Signorile. Il 22 agosto al mattino il festival si sposta in Foresta Umbra con una passeggiata filosofico-botanica, intitolata “Sub Tegmine Fagi”, mentre in serata Chiara Civello tornerà a esibirsi, questa volta in solo, nell’anfiteatro Carlo Nobile di Vieste. Nel festival anche la Summer School su “Social Media Marketing per la Cultura e il Sociale”, 16 ore con sessioni teoriche e pratiche che, sotto la guida di un tutor, seguiranno gli eventi del festival per raccontarli sui canali social. Il corso è gratuito e a condurre le attività saranno Valentina Scirpoli, giornalista esperta di comunicazione sui social media, e Gennaro Tedesco, giornalista e comunicatore. Il festival quest’anno è promosso e sostenuto da Legambiente onlus - Comuni di Monte S. Angelo, Vieste e CSV Foggia.