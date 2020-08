Lesina, gita al mare per questa mandria di vacche: alla fine la polizia le sequestra

FOGGIA - A Marina di Lesina una mandria di vacche di proprietà che avevano raccolto la simpatia dei turisti per le loro "irruzioni" sulle spiagge e tra le strade del villaggio turistico, hanno continuato a invadere la litoranea per godersi le giornate assolate in riva al mare. Peccato che per quanto caratteristico e piacevole a vedersi, il fenomeno poteva provocare conseguenze precarie per l'igiene pubblica e provocare danni a cose e persone. Per questo motivo la Polizia Locale di Lesina e l'Asl veterinaria con l'ausilio delle forze dell'ordine e di personale specializzato nel recupero di animali, ieri hanno provveduto a catturarle sottoponendole a sequestro.