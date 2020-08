Foggia, il video dell'assalto al portavalori tra sparatorie e auto in fiamme: A14 bloccata

Assalto armato ad un furgone portavalori sull’autostrada A14 nel tratto tra Cerignola e Canosa di Puglia in direzione Bari, nel foggiano. Un gruppo di banditi ha prima interrotto la circolazione e poi ha tentato di impossessarsi del denaro sparando contro il furgone blindato e tentando di aprirlo anche con una carica esplosiva. Il mezzo tuttavia avrebbe resistito al doppio assalto e i banditi si sarebbero allontanati senza riuscire a portar via il denaro. Alcuni di loro sono stati visti fuggire a piedi per le campagne circostanti. Impressionanti anche le immagini che mostrano un imponente colonna di fumo stagliarsi sopra la A14 in un tratto in cui poco lontano si vede un cavalcavia. Ecco il video diffuso dalla polizia di stato.