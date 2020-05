San Nicandro Garganico, blitz cc all'alba: sgominata banda dedita allo spaccio, 7 arresti

I carabinieri di San Severo (Fg), con la collaborazione dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia, del 6° Elinucleo di Bari e del Nucleo Cinofili di Modugno, dalle prime ore della nottata hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Foggia, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 7 soggetti, tutti ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il tutto ha avuto origine nell’ottobre del 2017, in seguito a una rapina ai danni di un furgone porta-tabacchi, in località Monte Delio di San Nicandro Garganico (Fg), le cui indagini hanno svelato l’esistenza un gruppo di pregiudicati dediti ai furti di autovetture nel Nord della Puglia, e fuori regione. L'attività veniva coordinata da T. L., classe 1991, appartenente alla nota famiglia Tarantino di San Nicandro Garganico, coadiuvato dalla compagna, O. C., classe 1995.

Gli investigatori dell’Arma hanno documentato centinaia di episodi di cessioni di sostanze stupefacenti di vario tipo da parte degli indagati. Sequestrati 10 kg di marijuana, 200 gr di cocaina, 300 gr di hashish e un contenitore con circa un migliaio di semi di marijuana.