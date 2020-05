Cerignola, nei box 1500 pezzi di auto rubate, da sportelli a motori: sequestri e 2 denunce

La polizia di Cerignola (Fg) ha eseguito due controlli, in un autoparco in via Padula e in un capannone della zona industriale. Nell'autoparco in due distinti box hanno trovato e sequestrato numerose parti di veicoli di grossa cilindrata senza dati identificativi, e materiale per la vendita online. Il locatario del box è stato denunciato per ricettazione e riciclaggio, si tratta di un giovane incensurato.

Nel capannone invece c'erano numerosi pezzi di ricambio di auto di grossa cilindrata, molto probabilmente appartenenti a vetture rubate. Anche in questo caso il locatario è stato denunciato. Sequestrati complessivamente 1500 pezzi tra motori, sportelli, airbag, cofani, pneumatici.