Foggia, cardellini e altri uccelli stipati in gabbie in box auto: una denuncia

I carabinieri di Foggia hanno controllato un'area costituita da 90 box auto nella periferia della città, e durante le operazioni hanno individuato un garage in cui c'erano numerose gabbie contenenti, tra l'altro, cardellini di specie protetta, senza anello e quindi non dichiarati. I carabinieri Forestali sono intervenuti sul posto, hanno sequestrato gli uccelli e le attrezzature (reti a maglia fitte, registratori e richiami elettronici artigianali, vietati), e il veterinario dell'Asl locale ne ha disposto la liberazione in un'area protetta. Un 58enne del luogo è stato denunciato.