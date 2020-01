Orta Nova, in casa pistole e reperti archeologici: arrestato

I carabinieri di Foggia hanno arrestato un 45enne per detenzione illegale di due pistole lanciarazzi e 250 cartucce per pistole di diverso calibro. Il blitz è scattato alle prime ore dell'alba di lunedì 27 gennaio a Orta Nova (Fg), con l'aiuto del'unità cinofila. Nel corso della perquisizione in casa dell'uomo sono stati trovati anche 6 reperti archeologici risalenti al IV secolo a.C., che sono stati affidati al museo archeologico di Ordona. Il 45enne si trova ai domiciliari.

Nell'ambito della stessa operazione, nel terreno adiacente, incolto, i militari hanno trovato una pistola revolver con matricola abrasa, 5 cartucce, e 29 grammi di marijuana. Sette famiglie, inoltre, da 5 anni erano allacciate abusivamente alla rete elettrica, causando un danno di circa 70mila euro, ed è scattata la denuncia per furto aggravato.