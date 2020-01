Bellanova a Foggia: «Legalità è più forte dei criminali»

FOGGIA - «Seguiamo con molta attenzione questo territorio e anche oggi vogliamo dare un segnale forte agli imprenditori, ai cittadini, al mondo del lavoro: non siete soli e soprattutto bisogna denunciare puntando molto sul coinvolgimento dello Stato». È quanto ha affermato la ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova, a Foggia per un incontro in Camera di commercio sulla Blockchain, parlando della grave escalation criminale avvenuta in città nei primi giorni dell’anno. «Qui - aggiunge Bellanova - ci sono figure di eccellenza che lavorano con grande impegno, lo Stato e la legalità sono più forti dei criminali che vorrebbero bloccare lo sviluppo di questo territorio».