San Severo, rubavano auto e chiedevano soldi per restituzione: 3 arresti

La polizia di San Severo (Fg) ha arrestato in mattinata tre persone per estorsione mediante il cosiddetto "cavallo di ritorno". Due persone, Michele Limosani, 33 anni, e Gianluca Gallo, 27, sono finite in carcere, Alfredo Terlizzi, 52 anni, è ai domiciliari. I fatti si sono verificati a San Severo e ad Apricena a fine 2018

Gli inquirenti si sono concentrati su due furti d'auto, di una Mitsubishi e un'Alfa Romeo Giulietta: nel primo caso il proprietario dell'auto si era messo in contatto con Limosani per riavere la macchina sborsando 1300 euro, nel secondo era stato Gallo a fare da intermediario e il proprietario aveva pattuito con i malviventi 500 euro per la restituzione.