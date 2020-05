Buon compleanno Emma Marrone: e si canta da sola il «Tanti auguri»

Buon compleanno Emma Marrone: la cantante salentina compie oggi 36 anni e appena sveglia si canta da sola: «Tanti auguri». Il video pubblicato su Instagram ha fatto il giro del web: una coccola per sé stessa. «Tanti auguri piccola Emma, tanti auguri a te», dice con gli occhi semi chiusi davanti lo schermo dello smartphone. Un modo per ringraziare i fan del profluvio di commenti e auguri che l'hanno inondata in questo giorno speciale.