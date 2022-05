Mister Baroni: «Lecce, conquistiamo la serie A tutti assieme»

LECCE - Premettendo il suo «dispiacere per quanto accaduto a Vicenza dove il comportamento di un giocatore ha eluso i sani valori dello sport», il tecnico Marco Baroni spinge il suo Lecce verso la sfida, imminente, contro il Pordenone. Domani sera, al via Del Mare, la squadra giallorossa ha l'ultimo match point per conquistare la serie A. Una sfida alla quale si attende il «tutto esaurito» allo stadio leccese.

Baroni dice che «parlerà il campo e sappiamo che dovremo conquistarci tutto lì come questa squadra ha sempre dimostrato di saper fare. Sappiamo di poterci ripetere e di avere una spinta straordinaria. Se siamo arrivati fin qui è grazie alla straordinaria spinta della nostra gente, vogliamo ripeterci e lo faremo». Pensando all'allenamento svolto a porte aperte dopo la sconfitta-beffa di Vicenza, l'allenatore dice, a nome del gruppo, di aver «provato qualcosa di meraviglioso. Mi viene in mente una riflessione, purtroppo tutti abbiamo subito una pandemia che ci ha portato ad avere gli stadi vuoti. Questa è la cosa più brutta che si possa avere, pensare a tutti coloro che sono venuti al campo è emozionante. Dopo l’allenamento ci ho messo mezz’ora a rientrare perché ho voluto fare gli autografi a tutti, vedere famiglie che restano fino a tardi per passione ed amore è bellissimo. Ecco perché questa gara la dobbiamo vincere tutti insieme» ha commentato l'allenatore toscano.

Il calciatore Marcin Listkowski non è stato convocato da mister Baroni per il match di domani a causa di un fastidio muscolare alla coscia sinistra accusato nell’allenamento odierno.