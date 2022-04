Baroni: «Lecce, col Pisa una partita perfetta, ma ora restiamo concentrati»

LECCE - «E’ questa la strada giusta in vista della fine del mio Lecce. Lo dovevamo al nostro pubblico che è stato straordinario. I ragazzi sono stati straordinari nel preparare la partita con voglia e determinazione. Oggi si poteva rischiare ma ho portato i ragazzi dentro la prestazione. Noi sappiamo fare calcio e lo abbiamo fatto in maniera importante per il peso di questa gara. Ci sono ancora due partite, non dobbiamo guardare niente e rimanere concentrati così. Festeggiamo dieci minuti e iniziamo a preparare la nuova partita». Marco Baroni, dopo il 2-0, che spinge il Lecce sul ciglio della serie A a due giornate dalla fine, tiene la sua squadra sul filo della concentrazione.

Nella conferenza stampa a caldo sul successo contro il club toscano, il tecnico del Lecce mostra il suo temperamento, che è finalizzato a tenere la sua squadra sul filo teso mentale. Ad un passo dal salto nel massimo campionato calcistico, dove tornerebbe dopo due stagioni di «calvario» nella Cadetteria. La vittoria del Lecce davanti ai circa 24mila spettatori del «Via del Mare» coincide con Benevento-Ternana 1-2, Brescia-Spal 1-1, Crotone-Cremonese 3-1 e Frosinone-Monza 4-1. Dunque, quando mancano due giornate alla fine della stagione regolare nel campionato di calcio di serie B, la situazione in testa alla classifica è questa: Lecce 68 punti; Cremonese 66; Monza 64; Benevento, Brescia e Pisa 63,. Le prime due in classifica vengono promosse direttamente in serie A, la terza promozione viene determinata dai playoff. Il Lecce, in caso di vittoria a Vicenza o comunque di risultato tale da mantenere immutata la distanza rispetto alla terza in classifica, sarebbe promosso in serie A già il prossimo turno.