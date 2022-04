Calcio, il Foggia non si fida del fanalino di coda Vibonese

E' un Foggia lanciatissimo, quello che domani va ad affrontare il fanalino di coda Vibonese. La squadra calabrese sembra oramai condannata alla retrocessione, ma non per questo la sfida di domani dovrà essere presa sottogamba. Anzi, è lo stesso mister Zeman che non si fida degli avversari e raccomanda massima prudenza. La presentazione del match di campionato è affidata al tecnico boemo.

(video da Facebook Calcio Foggia 1920)