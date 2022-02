«Protestiamo per tutta la cittadinanza»: tir in presidio anche nel Brindisino

Gli autotrasportatori stanno protestando in queste ore in tutta la Puglia e la Basilicata, ancora una volta per il rincaro del carburante. Nel Brindisino la manifestazione dei tir è in atto lungo la statale 379 Brindisi-Bari (direzione Bari), in direzione Bari, con un raduno presso il distributore Q8, uscita Rosa Marina - Monticelli (Ostuni).