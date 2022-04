Bisceglie, auto rubata sotto gli occhi del proprietario in 90 secondi

BISCEGLIE - Un furto fulmineo, consumato nel giro di appena 90 secondi. Due ladri hanno rubato un'auto in pieno giorno, nell'area di parcheggio della farmacia San Francesco, nel quartiere Seminario di Bisceglie. Le immagini delle telecamere a circuito chiuso mostrano l'implacabile atteggiamento dei malviventi che, incuranti persino dell'intervento del proprietario, resosi conto del furto in corso, non hanno esitato e sono riusciti a impossessarsi del veicolo di grossa cilindrata.

L'episodio è avvenuto martedì 26 aprile alle ore 13:52. Il filmato parla da solo: due delinquenti, scesi da un'altra vettura con a bordo uno o due complici, si sono precipitati sul mezzo individuato (un'Alfa Romeo Stelvio) e nel giro di pochi secondi hanno compiuto manovre ed effrazioni sufficienti a mettere il veicolo in moto. Scoperti dal proprietario, che è uscito dal locale insieme ad altre due persone, i ladri non si sono fermati e hanno tirato diritto lungo il marciapiede a tutta velocità, anche a rischio di investire una donna. Esempio lampante questo di come l'allarme di furti nella Bat sia sempre più in crescita.