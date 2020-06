Gabriella Contento da Barletta canta il suo «Gianicolo»

Una voce bellissima. Un video capace di far vibrare le corde delle emozioni. Un viaggio musicale nell’introspezione personale con momenti di alta poesia. Questo e tanto altro nel brano «Gianicolo» della talentuosa barlettana Gabriella Contento. Classe 1997, voce e occhi magnetici, nel suo dna ha le note musicali ed una passione smisurata per la musica alimentata dallo studio del canto e della chitarra.

La sua stella polare «la musica pop e le parole della scuola cantautorale italiana».

Sebbene appena 23enne vanta un notevole bagaglio di esperienza live tra festival, club e premi musicali.

Gianicolo, brano d’esordio della cantautrice barlettana, è «un brano intimo, minimalista e dalle atmosfere acustiche. Una fotografia a quel sorriso dolce-amaro che ci lasciano i bei momenti, un amore accompagnato sempre dalle canzoni di Vasco, dai tramonti del Gianicolo, dal cielo di Roma. Un amore raccontato attraverso i ricordi dei viaggi in macchina a cantare a squarciagola, dove tutto sembrava magia. L’esigenza di raccontare una situazione estremamente personale, un amore travolgente che nel momento in cui avrebbe potuto trovare la sua massima realizzazione si è spento. Un amore che oggi non potrà più essere perché per quanto possiamo provare a rimediare ai nostri errori, dobbiamo pur sempre accettarne le conseguenze. Canzone scritta durante la quarantena per l’esigenza di raccontarsi e condividere con tutti una di quelle situazioni che nella vita ti segnano e ti insegnano», sottolinea Gabriella.

«Per me - racconta Gabriella - questa canzone significa andare un po' a riaprire una ferita che non si è mai chiusa del tutto e che ancora faccio un po fatica a raccontare. Mi ci è voluto coraggio per scriverla, non è stato per niente facile aprirmi in questo modo ma ne sentivo realmente la necessità».

Proprio oggi è in uscita sul canale Youtube di Gabriella il videoclip ufficiale che vede come protagonisti la stessa Gabriella e Andrea Piroli, attore romano. A firmare la regia e la produzione di Enrico Acciani.

Questo video, tra le altre positività, è un vero e proprio affresco che evidenzia la bellezza della Puglia essendo stato girato nei territori pugliesi di Fasano, Monopoli e Barletta e, chiaramente, la superlativa Roma.

«Il video vuole dare un volto e una collocazione a quanto raccontato nel brano, sottolineando la percezione dell’allontanamento, della distanza al termine di una relazione importante. Mette in evidenza la contemporaneità dei sentimenti dei due protagonisti attraverso l’utilizzo dello split-screen», è scritto nelle note di regia.