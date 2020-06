Gel «non igienizzante» venduto in tutta Italia: sequestri e denunce a Trani

La Guardia di Finanza di Trani nei giorni scorsi ha sequestrato in un'azienda del posto oltre 1.800 confezioni di gel igienizzante mani pronto per l’immissione in commercio, oltre a 600 litri di prodotto sfuso ancora da confezionare. Sulla base degli accertamenti svolti dalle Fiamme Gialle, con il contributo del Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari è infatti emerso che il gel presentava una concentrazione di principio attivo (ipoclorito di sodio) molto bassa, non utile allo scopo igienizzante.

Le Fiamme Gialle hanno proceduto all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo d’urgenza con l’obiettivo di ritirare dal mercato centinaia di litri del prodotto che, oltre a non garantire l’efficacia igienizzante, rappresenta un potenziale pericolo per la salute e la sicurezza dei consumatori, alimentando il falso convincimento di aver adottato strumenti effettivamente in grado di eliminare o ridurre il rischio di contagio.

I titolari delle attività commerciali tranesi sono stati denunciati per frode in commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci, mentre nei confronti della società la Procura ha disposto il sequestro dell’ammontare del profitto del reato, per oltre 26mila euro.