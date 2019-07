Barletta, fibrillazione per il Jova Beach Party: sul palco Jovanotti con i Sud Sound System

BARLETTA - Barletta si trasforma in una Woodstock in salsa pugliese per il Jova Beach Party 2019. Tutti sono in fibrillazione per uno degli eventi più attesi dell'estate. E l'atmosfera si riscalda con il ritmo raggamuffin dei Sud Sound System.

A lanciare il gruppo, che si sta esibendo sul palco piccolo della spiaggia, è lo stesso Jovanotti. Eccolo mentre incita la folla a muoversi a tempo di musica. Come mostrano le immagini il lido cittadino è letteralmente invaso dalla gente: migliaia di persone si sono riversate sul litorale sotto il sole e attendono il momento clou della manifestazione che sarà alle 20.30. Che la festa di e per Jovanotti abbia inizio.