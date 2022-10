Bari, inaugurato il murales dedicato a Raffaella Carrà, contro ogni discriminazione

BARI - È stato inaugurato questa mattina a Bari il murales dedicato a Raffaella Carrà, icona stilistica e musicale e punto di riferimento per il mondo LGBTQI+ e non solo. L’opera, realizzata lungo il muro del sottopasso Duca degli Abruzzi da Giuseppe D’Asta e dall’associazione Retake Bari, con il coinvolgimento degli adolescenti che frequentano i centri socio-educativi della città, rientra tra le iniziative di sensibilizzazione promosse dal Centro antidiscriminazioni comunale per sostenere le persone vittime di discriminazione o violenza o che si trovino in condizioni di vulnerabilità legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere.