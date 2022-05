Bari, serenata neomelodica per il primo compleanno di un bimbo: fermata dai carabinieri

BARI - Hanno organizzato un concerto/serenata con Jhosef star neomelodica napoletana per il primo compleanno del loro bambino. Ma a rovinargli la festa ci hanno pensato i carabinieri. È successo a Bari in via Signorile: la festa in strada era molto chiassosa e qualche cittadino ha pensato bene di allertare il 112. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio del 29 aprile, quando una piccola folla si è radunata sulla via, per festeggiare il bimbo a suon di musica. I carabinieri della Compagnia di Bari centro e del Nucleo operativo radiomobile hanno identificato sia il cantante che l’organizzatore, ossia il nonno del festeggiato, e verificato che l’esibizione avveniva senza alcuna autorizzazione. Una festa che a seguito degli approfondimenti del caso, potrebbe concludersi con una sanzione amministrativa.