Maltempo, la Puglia sotto la pioggia

Bari - Da ieri sera piogge e temporali vengono segnalati su tutta la Puglia. Il Centro funzionale regionale ha emanato un messaggio di allerta dala mezzanotte di ieri 16 luglio fino almeno alla mezzanotte di oggi.

In particolare è indicato allerta arancio per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali sulla zona di allerta Puglia A - Gargano e Tremiti - ed allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali sul resto della Puglia.

Nel video che vi mostriamo, l'allagamento ieri sera in un locale di Toritto, nel Barese. L'uomo che ha fatto le riprese ha confuso i mesi tra luglio e giugno, forse a causa dello smarrimento da pioggia torrenziale.